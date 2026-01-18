logo pulso
Crónica fotográfica de SLP

Por Estrella Govea

Enero 18, 2026 03:00 a.m.
A
Crónica fotográfica de SLP

La Galería Paseo Esmeralda mantiene abierta la exposición fotográfica Memoria e identidad: Crónica fotográfica de San Luis Potosí, una muestra que propone un recorrido visual por escenas cotidianas y espacios emblemáticos de la ciudad.

El conjunto de imágenes traza un trayecto que va del Centro Histórico a la Calzada de Guadalupe, uno de los corredores peatonales más extensos de la ciudad. A lo largo de este eje, la muestra observa la convivencia entre arquitectura, rituales, tránsito cotidiano y prácticas culturales que siguen dando forma a la vida pública de San Luis Potosí.

El recorrido visual incluye puntos como la calle Zaragoza, el Jardín Colón, la Caja del Agua y el Santuario de Guadalupe. En estas escenas, la fotografía documenta momentos ordinarios y celebraciones colectivas, donde lo devocional, lo festivo y lo cotidiano se cruzan sin jerarquías, como parte de una misma dinámica urbana.

Participan en la exposición Abraham Revilla, Ana Lilia Álvarez, Isabel Viramontes, Domingo Rodríguez, Ernesto Martínez, Miguel Ángel Ibarra y Karina Tapia. Cada autor aporta una mirada distinta, desde registros pausados hasta escenas de mayor intensidad social, que en conjunto construyen un mosaico diverso sobre la ciudad y sus habitantes.

Memoria e identidad se plantea como un ejercicio de observación y registro, donde la fotografía funciona como testimonio del presente y archivo del cambio constante. La muestra permite reconocer cómo los gestos cotidianos, los espacios compartidos y las tradiciones activas continúan definiendo la identidad urbana de San Luis Potosí.

Con vigencia hasta el 15 de febrero de 2026, la exposición invita a mirar el territorio urbano desde la experiencia diaria y la relación entre las personas y sus entornos.

