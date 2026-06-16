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El proyecto itinerante Descubre el Museo Federico Silva iniciará su recorrido por distintos municipios cercanos a la capital de San Luis Potosí, con la exhibición de cinco réplicas monumentales de obras del escultor mexicano Federico Silva.

La primera sede será la Unidad Administrativa Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, donde las piezas permanecerán 28 días a partir del 15 de junio antes de trasladarse a Villa de Pozos. Federico Silva fue una de las figuras centrales de la escultura contemporánea en México. Su producción se distinguió por el uso de formas geométricas, estructuras monumentales y referencias a la ciencia, el espacio y las culturas originarias del país.