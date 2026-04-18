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Cultura

Donnie Darko en la Cineteca Alameda

Por Estrella Govea

Abril 18, 2026 03:00 a.m.
A
Donnie Darko en la Cineteca Alameda

Donnie Darko, se proyecta en la Cineteca Alameda, filme dirigido por Richard Kelly que se ha convertido en referente del cine independiente de inicios del siglo XXI.

La cinta propone una historia centrada en un adolescente que experimenta visiones y eventos que alteran la percepción del tiempo y la realidad.

Las funciones se realizarán durante abril el sábado 18 a las 18:00 y 20:30 horas; domingo 19 a las 18:00 y 20:30 horas; lunes 20 a las 20:00 y 22:00 horas; martes 21 a las 22:30 horas; y miércoles 22 a las 22:30 horas.

La trama sigue a Donnie, interpretado por Jake Gyllenhaal, quien entra en contacto con una figura enigmática que anticipa una serie de acontecimientos. El relato utiliza elementos de ciencia ficción y conflicto psicológico, con una narrativa que integra viajes en el tiempo y universos paralelos. El reparto incluye a Jena Malone, Maggie Gyllenhaal, Drew Barrymore y Patrick Swayze.

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En su estreno en 2001, la película tuvo una circulación limitada, en parte por el contexto posterior a los atentados del 11 de septiembre, lo que afectó su distribución. Con el tiempo, encontró mayor alcance a través de proyecciones alternativas y formatos domésticos, lo que permitió su posicionamiento como obra de culto.

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