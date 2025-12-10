Edición Navideña de Motivos

La edición navideña del Programa Motivos marcó el cierre de actividades de 2025 en el Centro de Difusión Cultural del IPBA "Raúl Gamboa", donde la comunidad participante retomó el espíritu festivo a través de una programación que combinó creación, música y tradición.

Desde el registro inicial, quienes asistieron fueron invitados a identificarse con gafetes para facilitar la convivencia, gesto sencillo que anticipó el ambiente cálido que acompañó toda la tarde.

Durante la bienvenida, encabezada por Gabriela Olvera en el teatro del recinto, se repasó el sentido de "Motivos en tertulia", nombre elegido para esta edición. A partir de ahí, el programa avanzó con un taller de esferas navideñas dirigido por Celia, actividad que reunió a diversas y diversos asistentes alrededor de mesas donde el papel y el adhesivo y las pláticas espontáneas fueron protagonistas.

Otro momento destacado llegó con la lectura de "La cerillera" de Hans Christian Andersen, presentada por Olvera, que dio paso a la sección de declamación.

