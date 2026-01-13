logo pulso
El Beso de la Mujer Araña, en Cineteca Alameda

Por Estrella Govea

Enero 13, 2026 03:00 a.m.
El Beso de la Mujer Araña se proyecta en la Cineteca Alameda los días 13 de enero a las 21:00 horas y 14 de enero a las 13:00 horas, película con una de las historias más complejas de la literatura latinoamericana llevada al cine. 

La película sitúa las y los espectadores en un encierro donde el relato y la imaginación operan como formas de resistencia frente a la violencia política.

Ambientada en la Argentina de los años ochenta, la cinta sigue a dos hombres que comparten una celda durante los últimos años de la dictadura militar. Uno de ellos, para sobrellevar el encierro, narra escenas de su película favorita, una fantasía protagonizada por una mujer mítica capaz de matar con un beso. A partir de ese ejercicio narrativo, el espacio carcelario se convierte en un territorio donde surgen la complicidad, la intimidad y la posibilidad de pensar otra vida.

La historia se inspira en la novela homónima de Manuel Puig, publicada en 1976, un texto clave de la literatura argentina por su estructura fragmentada y su diálogo constante con el cine y la cultura popular. Puig construyó un relato donde el melodrama y la política conviven, y donde la narración cinematográfica funciona como refugio frente a la represión y la censura.

Esta nueva adaptación retoma ese cruce entre ficción y realidad al concentrarse en la relación entre Luis Molina, un peluquero encarcelado, y Valentín Arregui Paz, un preso político. El vínculo entre ambos se construye a partir del contraste de sus visiones del mundo y del intercambio de relatos, que poco a poco desmontan prejuicios y abren un espacio de entendimiento mutuo.

Protagonizada por Jennifer Lopez, Tonatiuh y Diego Luna, la película dialoga con versiones previas de esta historia, tanto la adaptación cinematográfica de 1985 como el musical de Broadway, y propone una lectura contemporánea sobre el deseo, la identidad y la libertad. 

