El Rostro de las Palabras, muestra fotográfica

La exposición fotográfica El Rostro de las Palabras se encuentra en la Galería Perimetral del Parque Juan H. Sánchez. La muestra reúne 56 retratos que vinculan la imagen fotográfica con la literatura contemporánea, a partir del trabajo realizado durante el XVIII Festival Internacional Letras en San Luis 2025.

El proyecto propone acercarse a la escritura desde el rostro de quienes la producen. A través del retrato, la exposición presenta a trece autoras y autores invitados al festival, captados desde miradas jóvenes que buscan traducir gestos, actitudes y presencias asociadas al acto de escribir y al oficio literario actual.

Las imágenes fueron realizadas por 28 estudiantes del Tecnológico de Monterrey Campus San Luis Potosí, quienes desarrollaron la serie como parte del bloque académico Técnicas y Discursos Fotográficos. El proceso incluyó sesiones de trabajo previo, aproximaciones conceptuales y ejercicios prácticos centrados en el retrato como herramienta narrativa.

La asesoría estuvo a cargo de los fotógrafos Ana Iglesias y Jesús Huerta, y participaron estudiantes de siete carreras distintas, lo que dio al proyecto un carácter interdisciplinario. Esta diversidad de formaciones se refleja en la variedad de encuadres, tratamientos visuales y decisiones formales presentes en la exposición.

La muestra reúne obra de Allegra Osuna, Alexia Vara, Andrea Ramos, Daniela González, Giselle Castro, Hanna Herrera, Hazel Hernández, Ingrid Hervert, Johana Araiza, Karen Roque, Laura Reyes, María José Santoyo, Montserrat Rosas, Nicole Robles, Paula Narváez, Regina López, Sofía Domínguez, Sofía Pacheco, Vale Molina, Victoria Sánchez, Ximena Rodríguez, Alfredo Fernández, Diego Ramírez, Ezra Sánchez, Jesús Alejandro López Boone, Jorge Rodríguez, Juan Pi Calvillo y Román Tenorio.