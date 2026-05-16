Emilio Portes presenta No dejes a los niños solos

La Cineteca Alameda presentará el próximo 17 de mayo a las 17:00 horas la película No dejes a los niños solos, dirigida por Emilio Portes. La función incluirá una charla con el realizador al finalizar la proyección.

La cinta plantea un thriller psicológico centrado en una familia que atraviesa un duelo reciente. Catalina, una madre viuda, deja solos a sus hijos durante unas horas en su nueva casa. Durante la noche, Matías y Emiliano comienzan a sospechar que el otro planea asesinarlo para convertirse en el único hijo varón de la familia.

A partir de esa premisa, la película desarrolla una historia de tensión y miedo dentro del espacio doméstico. El relato se construye desde la percepción de los niños y explora la relación entre ambos hermanos a partir del aislamiento, la desconfianza y la imaginación infantil.

Dentro del cine mexicano, Emilio Portes ha trabajado entre el terror, la sátira y el humor negro. Entre sus trabajos más conocidos se encuentra Belzebuth, escrita junto al potosino Luis Carlos Fuentes. Su filmografía ha tenido presencia en distintos festivales nacionales e internacionales. Además de la función con presencia del director, la película contará con otras proyecciones el sábado 16 de mayo a las 18:15 horas, el lunes 18 a las 20:30 horas, el martes 19 a las 18:30 horas y el miércoles 20 de mayo a las 21:00 horas.

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La función incluirá una charla con el realizador.