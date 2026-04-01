Entérate | Lugares imperdibles para Semana Santa en la CDMX

¿Sin planes en esta Semana Santa? La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México presentó la cartelera de actividades que podrán disfrutar hasta el 12 de abril.

Uno de los mayores atractivos de esta temporada es la Representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, tradición con más de 180 años de historia y uno de los acontecimientos religiosos y comunitarios más importantes de México.

Como cada año, en su edición 183, esta representación recorrerá las calles de los Ocho Barrios de Iztapalapa hasta llegar al Cerro de la Estrella.

También se encuentra la exposición de arte lumínico "Sólo la luz, Primavera", el cual se encuentra ubicada en la plazoleta de Paseo de la Reforma y Praga, y extendida del Ángel de la Independencia hasta la Puerta de los Leones, conforma un corredor iluminado con 13 esculturas que invitan a redescubrir la ciudad desde otra perspectiva, al "caminar distinto, mirar distinto y sentir distinto".

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Visita a las Siete Casas o Siete Templos

En el Centro Histórico se lleva a cabo la Visita a las Siete Casas o Siete Templos, una tradición característica donde miles de familias mexicanas, así como turistas nacionales y extranjeros, recorren iglesias y templos como la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, el Sagrario Metropolitano y su Pinacoteca, el Templo de la Enseñanza (Nuestra Señora del Pilar), el Exconvento de San Francisco de Asís, la Iglesia de la Profesa, el Templo Expiatorio Nacional de San Felipe, el Templo de Santo Domingo y el Templo de San Hipólito, entre otros, en una experiencia que combina religión, patrimonio y convivencia familiar y social.

Museos CDMX

También pueden visitar los Museos Nacional de Antropología, Tamayo de Arte Contemporáneo, de Arte Moderno y el Museo Nacional de Historia, mejor conocido como el Castillo de Chapultepec, considerado como uno de los corredores turísticos – históricos- culturales más representativos del país.

Museos, plazas y parroquias en Coyoacán

En la alcaldía Coyoacán, se ofrece una experiencia particularmente atractiva para quienes buscan historia, arte y tradición. Espacios como la Casa Azul de Frida Kahlo, el Museo Anahuacalli de Diego Rivera, el Museo Nacional de Culturas Populares y el Museo Nacional de las Intervenciones forman parte de una oferta cultural enriquecida por el encanto de sus plazas, calles empedradas y templos coloniales. Entre ellos, la parroquia de San Juan Bautista, la antigua Iglesia de la Inmaculada Concepción "La Conchita" y la Iglesia de Santa Catarina, verdaderos referentes del patrimonio histórico y religioso de la ciudad.

Bazares, museos y oferta gastronómica en Álvaro Obregón

La alcaldía Álvaro Obregón cuenta con una zona de Altavista – San Ángel que concentra algunos de los espacios más emblemáticos de la capital, como el Bazar del Sábado, el Museo Casa-Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, el Museo del Carmen y el Museo de Arte Carrillo Gil, además de una variada oferta gastronómica que convierte a esta zona en un punto imperdible para visitantes nacionales e internacionales.

Tradición en Xochimilco

En Xochimilco pueden conocer, a bordo de las tradicionales trajineras, los canales que forman parte del patrimonio cultural y paisajístico de la ciudad. A ello se suma la posibilidad de disfrutar de la histórica Feria de la Nieve en Santiago Tulyehualco, una tradición con más de 180 años, que se ha convertido en un referente de la temporada por su sabor, color y arraigo comunitario.