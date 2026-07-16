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Cultura

Escenificarán "Tradiciones y leyendas del Potosí"

Por Estrella Govea

Julio 16, 2026 03:00 a.m.
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Escenificarán "Tradiciones y leyendas del Potosí"
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      La Agrupación Artística Doble Espacio presentará el espectáculo "Tradiciones y leyendas del Potosí" este 18 de julio, a las 19:00 horas, en el Museo Federico Silva Escultura Contemporánea.

      La función reunirá relatos, personajes y pasajes de la historia potosina en una puesta en escena que busca acercar al público a las leyendas que forman parte de la memoria colectiva del estado.

      El elenco estará integrado por Omar, Cintia de la Rosa, Yass, Ares, Eréndira Rivera y Kabuvy, quienes darán vida a personajes como el Huichol, La Llorona, Juan del Jarro, la Dama Enlutada, Gallo Maldonado y la Loca Zulley. La función también contará con la participación especial del cantautor Jorge de Santiago.

      Con más de 35 años de trayectoria, la agrupación ha llevado este proyecto a distintos foros de San Luis Potosí y del país. Su trabajo recibió hace tres décadas un reconocimiento nacional como "Proyecto Innovador" por parte de Turismo Nacional, en San Miguel de Allende. A lo largo de este tiempo ha consolidado un repertorio integrado por más de 40 leyendas locales, estatales y nacionales.

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      La presentación ofrecerá una serie de cuadros escénicos que recorren episodios de la historia de San Luis Potosí desde su fundación hasta la década de 1940.

      Las representaciones enlazan hechos históricos con personajes populares y relatos tradicionales relacionados con los ocho barrios de la capital potosina, con el propósito de mantener vigentes estas narraciones entre nuevas generaciones.

      Los boletos tendrán un costo de recuperación de 150 pesos para entrada general y 100 pesos para niñas y niños, estudiantes y personas adultas mayores.

      La función se realizará en las instalaciones del Museo Federico Silva, ubicado en Álvaro Obregón número 80, en el Centro Histórico de San Luis Potosí.

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