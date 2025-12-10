logo pulso
Por Estrella Govea

Diciembre 10, 2025 03:00 a.m.
Exposición de Alumnos de Artes Visuales del CEART

La inauguración de la exposición colectiva de Alumnos de Artes Visuales del Centro de las Artes de San Luis Potosí (CEART) tendrá lugar este miércoles 10 de diciembre a las 19:00 horas en la Galería del recinto, donde se presentarán los resultados formativos del programa académico del semestre agosto–diciembre 2025. 

La muestra reunirá piezas desarrolladas por estudiantes de distintos niveles de formación, desde quienes cursan talleres de iniciación hasta quienes participan en procesos de especialización.

El proyecto expositivo surge de la diversidad de disciplinas que integran la oferta de artes visuales del CEART, la cual abarca cerámica, pintura, escultura, grabado, fotografía, gráfica, cine, ilustración y técnicas mixtas. Cada taller aporta enfoques propios que permiten observar distintas aproximaciones al desarrollo técnico y al pensamiento visual. La variedad de líneas de trabajo ofrece un panorama amplio sobre las búsquedas que los estudiantes consolidaron durante el semestre.

En el área de formación integral, los talleres de iniciación y producción sientan las bases del trabajo que ahora se verá en sala. Procesos como la iniciación a la cerámica impartida por Tiburcio Renovato Jaime y Ana Castelán Durán, la fotografía digital guiada por Víctor Leonardo Martínez Galicia, la pintura a cargo de Alan Hervert Ortiz y Luis Felipe Rangel, así como la escultura con Juan Gutiérrez González y la gráfica con Verónica Gómez Guerrero, se reflejarán en piezas donde la técnica es un eje central del aprendizaje alcanzado. A este bloque se suman las producciones generadas en el taller de pintura conducido por Juan Carlos Martínez Mejía y Bernardo Calderón Magallón.

Otro conjunto de trabajos proviene del Programa de Especialización, donde estudiantes con experiencia previa desarrollaron ejercicios con enfoques más definidos. Entre los procesos que alimentan la exposición destacan el bordado artístico experimental de Viridiana Ortiz, el dibujo de figura humana con Alan Hervert Ortiz, el dibujo expresivo guiado por Diego Rafael López Castillo y Juan Carlos Martínez Mejía, el retrato realista impartido por Héctor Edgardo Ortiz Lozano, así como los laboratorios de proyectos fotográficos y cine digital dirigidos por Ricardo Sierra Arriaga, Joaquín Ortiz Loustaunau y David Córdova Pérez. 

