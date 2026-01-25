Exposición "De Tàpies a Siqueiros"
La exposición "De Tàpies a Siqueiros: Donación hermanas Shapiro" se exhibe en la Galería 2 del Centro de Difusión Cultural del Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA) "Raúl Gamboa". La muestra reúne una selección de obra gráfica y plástica que pasa a formar parte del acervo público potosino y que podrá visitarse a partir de esa fecha.
La colección surge a partir de la donación realizada en 2025 por Doris, Lillian, Deborah y Mónica Shapiro, quienes entregaron al IPBA un conjunto de alrededor de cien piezas bidimensionales pertenecientes al legado de su madre, la galerista Estela Shapiro. Esta acción amplía un acervo que comenzó a integrarse en 1979, cuando la propia Estela Shapiro donó obra gráfica de artistas clave del arte moderno y contemporáneo.
