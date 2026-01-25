logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

Fotogalería

AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Exposición "De Tàpies a Siqueiros"

Por Estrella Govea

Enero 25, 2026 03:00 a.m.
A
Exposición "De Tàpies a Siqueiros"

La exposición "De Tàpies a Siqueiros: Donación hermanas Shapiro" se exhibe en la Galería 2 del Centro de Difusión Cultural del Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA) "Raúl Gamboa". La muestra reúne una selección de obra gráfica y plástica que pasa a formar parte del acervo público potosino y que podrá visitarse a partir de esa fecha.

La colección surge a partir de la donación realizada en 2025 por Doris, Lillian, Deborah y Mónica Shapiro, quienes entregaron al IPBA un conjunto de alrededor de cien piezas bidimensionales pertenecientes al legado de su madre, la galerista Estela Shapiro. Esta acción amplía un acervo que comenzó a integrarse en 1979, cuando la propia Estela Shapiro donó obra gráfica de artistas clave del arte moderno y contemporáneo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Emotivo homenaje a Elena Poniatowska en su fundación
Emotivo homenaje a Elena Poniatowska en su fundación

Emotivo homenaje a Elena Poniatowska en su fundación

SLP

El Universal

La fundación de Elena Poniatowska se llena de arte y reconocimientos en honor a la escritora

Imelda Aguirre, nueva directora del INAH en San Luis Potosí
Imelda Aguirre, nueva directora del INAH en San Luis Potosí

Imelda Aguirre, nueva directora del INAH en San Luis Potosí

SLP

Estrella Govea

FERIA DE LA LECTURA EN EL MUSEO DEL VIRREINATO
FERIA DE LA LECTURA EN EL MUSEO DEL VIRREINATO

FERIA DE LA LECTURA EN EL MUSEO DEL VIRREINATO

SLP

Estrella Govea

Participarán librerías independientes, artistas, escritoras y escritores potosinos, así como colectivos y escuelas de arte

ALGUNA VEZ PAPÁ
ALGUNA VEZ PAPÁ

ALGUNA VEZ PAPÁ

SLP

cale agundis