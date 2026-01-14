logo pulso
CLUB ROTARIO SAN LUIS POTOSÍ DEL REAL

CLUB ROTARIO SAN LUIS POTOSÍ DEL REAL

Fallece Alex Valencia, destacado promotor cultural en SLP

Amigos e instituciones públicas enviaron condolencias a sus allegados

Por Pulso Online

Enero 14, 2026 11:34 a.m.
Foto: FB Alex Valencia

Foto: FB Alex Valencia

La comunidad artística de San Luis Potosí lamentó el fallecimiento del maestro Alejandro Valencia, destacado periodista y crítico cultural y cinematográfico.

La noticia de su deceso fue dada a conocer ayer martes, razón por la que compañeros e instituciones públicas enviaron condolencias a sus allegados.

Valencia, era comunicólogo de profesión, además de docente. Colaboró durante muchos años con instituciones de gobierno y medios de comunicación locales.

El servicio funerario de Valencia se lleva acabo este miércoles en Funeraria Jardines Perpetuos de Himno Nacional 1218, en la capital potosina.

