Fallece Alex Valencia, destacado promotor cultural en SLP

La comunidad artística de San Luis Potosí lamentó el fallecimiento del maestro Alejandro Valencia, destacado periodista y crítico cultural y cinematográfico.

La noticia de su deceso fue dada a conocer ayer martes, razón por la que compañeros e instituciones públicas enviaron condolencias a sus allegados.

Valencia, era comunicólogo de profesión, además de docente. Colaboró durante muchos años con instituciones de gobierno y medios de comunicación locales.

El servicio funerario de Valencia se lleva acabo este miércoles en Funeraria Jardines Perpetuos de Himno Nacional 1218, en la capital potosina.

