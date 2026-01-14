El taller de teatro del texto a la escena se impartirá en la Casa de Cultura del barrio de Tlaxcala los martes y jueves, de 18:00 a 20:00 horas, como una propuesta formativa orientada al trabajo actoral y al montaje escénico. La conducción del taller estará a cargo de Paco Márquez.

La dinámica del taller se centra en el desarrollo de una obra teatral corta que culminará con una presentación pública. A partir del análisis del texto dramático, las y los participantes trabajarán la construcción de personajes, la expresión corporal y vocal, así como nociones básicas de dirección escénica.

El programa contempla ejercicios individuales y grupales, sesiones de improvisación y ensayos por escenas, además de ensayos generales. También se abordarán aspectos técnicos como el uso del espacio, vestuario, utilería, iluminación y sonido, con énfasis en el trabajo colectivo y la coordinación escénica.

Márquez es creador escénico con trayectoria como actor, director, guionista y formador. Su experiencia en la escritura y la escena respalda una metodología enfocada en la relación directa entre el texto y su traducción al lenguaje teatral.

