Motivos dedica programa a la vida barrial

El programa Motivos realizará la actividad Nuestros Barrios este 14 de enero en el Centro de Difusión Cultural "Raúl Gamboa", a las 17:00 horas, a cargo de Gabriela Olvera y Laura Espinosa, dirigida a personas adultas mayores.

La jornada promueve la participación comunitaria y la memoria colectiva desde una perspectiva cultural y social. Iniciará con el registro de asistentes, seguido de la bienvenida, quien presentará los objetivos de la sesión y el desarrollo de las actividades programadas para la tarde. El encuentro se plantea como un espacio de convivencia, diálogo y expresión en torno a la experiencia barrial.

Uno de los momentos centrales será la charla Nuestros Barrios, impartida por el historiador y divulgador potosino Josué David Martínez Mejía, quien abordará la historia, las costumbres y las transformaciones de los barrios de San Luis Potosí, con énfasis en aspectos urbanos y culturales que suelen quedar fuera de los relatos históricos convencionales.

El programa contempla un micrófono abierto para la participación del público, con el fin de propiciar el intercambio de memorias, experiencias y reflexiones. Posteriormente, se ofrecerá un segmento musical con interpretaciones de piezas vinculadas a la vida cotidiana y la identidad barrial, a cargo de Magda Cuevas, Gloria de Santiago y Efrén Gil González.

La actividad concluirá con la participación de las y los asistentes en el Diario de comentarios Motivos. Este programa busca apoyar el bienestar, la creatividad y los vínculos sociales de las personas adultas mayores mediante actividades culturales accesibles y de carácter comunitario.