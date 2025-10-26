logo pulso
Festival Cervantino no tuvo corte de cifras preliminares

La conferencia de cierre del FIC 53 se cancela inesperadamente

Por El Universal

Octubre 26, 2025 03:41 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La conferencia del cierre del 53° Festival Internacional Cervantino (FIC), realizada año con año en la última jornada y donde las autoridades ofrecen un balance y datos, principalmente, sobre el número de asistentes y el flujo económico del festival, se canceló de último momento.

El anuncio habitual fue cambiado por un desayuno para prensa que se realizará el lunes 27 de octubre, en el Mesón de San Antonio. En sesión de preguntas y respuestas con prensa nacional y local, Irma Ortega, titular de Difusión y Relaciones Públicas del festival, explicó la decisión se debe a que querían "hacerlo con ya los datos más certeros, terminando el concierto" de clausura del colectivo Africa Express, liderado por Damon Albarn (Blur, Gorillaz).

La decisión fue tomada por "todas las instancias participantes del Cervantino", confirmó Ortega: "Se decidió ayer para dar una cifra final, integrando las cifras de asistencia del concierto de esta noche". Además, dijo, es una forma de "agradecimiento al trabajo de ustedes que han hecho durante estos 17 días".

Los medios que abordaron a la funcionaria señalaron que la información era prioritaria y que ésta quedará desfasada al ofrecer un día después, según los tiempos de los medios de comunicación. La información se tendrá "a través de un boletín de prensa. La información la van a tener. No se les está ocultando nada, no se les va a dejar de entregar esta información".

Sobre la posibilidad de ofrecer una cifra preliminar para la jornada de este domingo, señaló que es algo que depende de las instancias involucradas. "Hoy tuvimos que informarlo de esta manera".

Poco tiempo después, a Romain Greco, director ejecutivo del FIC, lo abordaron varios medios de comunicación: "Mañana creo que hay un desayuno a las nueve o algo así", dijo. También señaló que la gente indicada para hablar del tema era su equipo de prensa.

Desde la tarde del sábado, un día antes del anuncio de la cancelación, fueron desmontadas las estructuras utilizadas en la Casa del Artesano para las ruedas de prensa del FIC.

