Al teatro, “Hasta la Muerte se Divierte”

La compañía Candileja Teatro presentará la obra “Hasta la Muerte se Divierte” el próximo 28 de octubre a las 20:00 horas en el Teatro del IMSS. Este montaje forma parte de la tradición escénica de la agrupación durante las celebraciones de Día de Muertos y se ha convertido en una de las propuestas teatrales más representativas dedicadas a las leyendas potosinas.

La obra fue escrita por Rodrigo Reinoso Pérez y Luis Fernando Barragán, y cuenta con la dirección artística de Reinoso Pérez. A lo largo de cincuenta minutos, el público se adentra en un relato ambientado en un cementerio la noche del 2 de noviembre, donde cuatro amigos que visitan la tumba de un familiar se encuentran con un personaje misterioso que los guía por un recorrido lleno de humor, tradición y relatos populares.

El elenco está integrado por Alejandra Navarrete Cordero, Alejandra Meza, Celina González Gallegos, Rodrigo Reinoso y Luis Fernando Barragán, con la asesoría dramatúrgica de Maribel Carrasco.

La propuesta escénica combina humor, música y actuación para acercar al público a las leyendas locales desde una perspectiva lúdica, preservando el valor cultural de las tradiciones mexicanas relacionadas con la muerte.

Desde su estreno en 2011, “Hasta la Muerte se Divierte” ha mantenido una presencia constante en la cartelera potosina. A lo largo de sus distintas temporadas, la producción se ha presentado en espacios como el Teatro de la Paz, además de realizar funciones en la Ciudad de México en 2022.

Con esta nueva temporada, continúa celebrando la vida y la memoria colectiva a través del teatro, manteniendo viva una tradición que ha reunido a familias durante más de una década.