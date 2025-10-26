MÚSICA PARA LA VIDA A.C.,RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL

La Fundación Música para la Vida A.C. (MUVI) fue reconocida por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México como una de las 41 iniciativas seleccionadas en la convocatoria nacional “Cultiva México: Banco de Buenas Prácticas en Gestión Cultural y Artística”, por su modelo de educación musical comunitaria.

El proyecto potosino fue el único seleccionado del estado en esta edición de la convocatoria, lo que aporta en su papel en la promoción de la inclusión y los derechos culturales a través de la música.

Su modelo educativo se basa en la práctica colectiva como herramienta para la formación integral de niñas, niños y jóvenes, fortaleciendo la cohesión social y el sentido comunitario desde la enseñanza musical.

“Cultiva México” es una iniciativa organizada por la Secretaría de Cultura en coordinación con la Comisión de Cultura de la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales (CGLU). Su objetivo es destacar proyectos que promuevan la gestión cultural con enfoque participativo y sostenible, impulsando experiencias que transforman el entorno desde la práctica artística y el trabajo colectivo.

El modelo de MUVI fue distinguido por su capacidad para vincular la educación musical con procesos de desarrollo humano y comunitario.

La propuesta demuestra que la música puede actuar como un medio para fortalecer el tejido social, fomentar el diálogo entre generaciones y crear espacios de convivencia basados en la cooperación y la empatía.

Como parte del Banco de Buenas Prácticas, la fundación participará los días 29 y 30 de octubre en las actividades presenciales de “Cultiva México” en la Ciudad de México, donde se reunirán las iniciativas seleccionadas para intercambiar experiencias y establecer redes de colaboración.

Con este reconocimiento, MUVI amplía su proyección nacional e internacional, continuando su compromiso con la construcción de comunidades creativas y solidarias a través de la música.