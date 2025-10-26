Como parte del programa “Todos los lunes son de Palique”, la Casa Museo Manuel José Othón presentará la charla “El Doble Espacio de Kabuby”, mañana lunes 27 de octubre a las 19:30 horas

El palique estará dedicado al quehacer teatral en San Luis Potosí y contará con la participación de Juan Gerardo Rivera, director del grupo teatral Doble Espacio, una de las agrupaciones más representativas de la escena potosina.

Durante la charla, Juan Gerardo Rivera compartirá aspectos de su trayectoria y del trabajo que ha desarrollado a lo largo de más de tres décadas en el ámbito teatral. Desde la fundación de Doble Espacio el 30 de abril de 1991, el director ha impulsado una labor constante para fortalecer el teatro local a través de la creación, la formación y la promoción de proyectos escénicos con enfoque comunitario.

El grupo Doble Espacio se ha consolidado como una compañía con carácter profesional dedicada a la producción de espectáculos artísticos y culturales dirigidos a públicos diversos. Su trabajo abarca la creación escénica, la educación artística y la colaboración con distintas instituciones para llevar el teatro a distintos sectores de la sociedad, fomentando la participación ciudadana desde la cultura.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A lo largo de su trayectoria, la agrupación ha mantenido una misión centrada en ofrecer actividades culturales y artísticas con calidad y profesionalismo, así como en construir espacios de encuentro a través del arte. Su visión se orienta a fortalecer la comunidad mediante el teatro, promoviendo la colaboración, el diálogo y la reflexión social.