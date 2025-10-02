logo pulso
Cultura

Festival del Café en el Museo Francisco Cossío

En esta tercera edición participarán 45 cafeticultores de diversos estados del país

Por Estrella Govea

Octubre 02, 2025 03:00 a.m.
A
Festival del Café en el Museo Francisco Cossío

La tercera edición del Festival del Café en San Luis Potosí se llevará a cabo en el Museo Francisco Cossío del 3 al 5 de octubre. El evento reunirá a productores, expositores y visitantes en un espacio dedicado a la promoción de la cultura cafetalera y al intercambio de experiencias en torno a esta bebida.

El programa inicia a las 15:00 horas con el concurso de Método Totem, que es un sistema de filtrado de café, que agrupa el porta filtro, el servidor y la tapa/taza en una sola pieza apilable, optimizando la estabilidad térmica y ofreciendo una experiencia de extracción sensorial única. A las 18:00 horas Dany Trovas amenizará la velada con música de trova. 

En esta edición participarán 45 cafeticultores de diversos estados del país, además de productores locales. Los y las asistentes podrán conocer la oferta de cada expositor mediante degustaciones, charlas y muestras de productos relacionados con el café.

El festival también integrará un concurso de barismo, en el que jóvenes demostrarán técnicas de preparación y servicio, y un concurso de fotografía con temática cafetalera abierto a creadores del municipio. Con ello se busca resaltar la creatividad y el interés de nuevas generaciones en el mundo del café.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Dentro de la programación se realizarán talleres especializados impartidos por especialistas que compartirán conocimientos sobre métodos de extracción, tendencias en consumo y aspectos culturales vinculados al café.

Este será un encuentro cultural y gastronómico que une a productores y consumidores.

Para esta tercera edición se espera superar la participación de años anteriores y mantener un espacio que dé visibilidad a la diversidad del café en México.

