Cultura

Cambio en la Dirección de Cultura Municipal de SLP

Por Estrella Govea

Octubre 02, 2025 03:00 a.m.
A
Cambio en la Dirección de Cultura Municipal de SLP

La mañana de este miércoles se confirmó la salida de Héctor Ulises Tello como director de Cultura del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Su renuncia se da tras el vencimiento de una licencia laboral que lo obliga a reincorporarse a su puesto original fuera de la administración municipal.

En su lugar fue designado Martín Juárez Córdoba, quien recibirá oficialmente el nombramiento en el transcurso del día. El alcalde Enrique Galindo Ceballos señaló que Juárez Córdoba es un funcionario con experiencia administrativa y con acercamiento al ámbito cultural.

El cambio se da en un momento clave, pues el nuevo titular tendrá que dar seguimiento a proyectos en curso, atender la relación con la comunidad artística local y definir la agenda cultural de cierre de año.

