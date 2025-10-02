logo pulso
Leticia Maldonado, artista oficial de los Latin Grammy

Por EFE

Octubre 02, 2025 03:00 a.m.
A
MIAMI (EE.UU.).- La escultora multimedia mexicana-estadounidense Leticia Maldonado será la artista oficial de la edición 26 de los premios Latin Grammy que se entregarán en Las Vegas (EE.UU.) el próximo 13 de noviembre, informó este miércoles la Academia Latina de la Grabación.

Maldonado creó un gramófono tridimensional de cristal luminoso inspirado en los icónicos letreros de neón de Las Vegas y rodeado de coloridas flores.

“Mi conexión personal con la música latina es a través de mi abuela, que fue cantante de mariachi en su juventud”, explicó la artista sobre el significado de su obra.

Este año Bad Bunny lidera las nominaciones de la edición 26 de los Latin Grammy con 12 candidaturas, seguido de los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor mexicano Edgar Barrera, quienes acumularon 10 menciones cada uno.

La selección de la escultora mexicana continúa la tradición de la Academia, que desde 2001 ha elegido artistas visuales para reflejar la importancia de la música en la cultura latina.

“A medida que la música latina continúa creciendo y evolucionando, su esencia sigue inspirando a creadores de diversos orígenes y medios”, dijo sobre la obra Manuel Abud, director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación.

La escultura de Maldonado resalta la conexión especial entre la música y las artes visuales, y celebra la creatividad de una nueva generación de artistas, agregó Abud en un comunicado.

