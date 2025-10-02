La Camerata de San Luis presenta Concierto de Boleros y Canciones mañana viernes 3 de octubre a las 18:00 horas en el Teatro Carlos Amador del Parque Tangamanga I, dirigido por Alexander Campbell y con la participación de la soprano Jacqueline Del Rocío.

El programa rinde homenaje a destacados compositores mexicanos, cuya obra forma parte fundamental del patrimonio musical popular y académico del país.

El repertorio incluye piezas de Gonzalo Curiel, compositor, pianista y director de orquesta sinaloense, cuya obra fue central en la época de oro del cine mexicano. Curiel creó tanto música para películas como canciones populares, recordándose temas como Vereda tropical, Caminos de Ayer y Un gran amor. Se interpretarán también melodías del yucateco Ricardo Palmerín, figura clave de la trova yucateca. Sus composiciones se distinguen por un marcado lirismo y una rica calidad melódica; Peregrina y La mestiza figuran entre sus obras más conocidas.

El concierto rinde tributo a la obra de Consuelo Velázquez, compositora y pianista jalisciense, autora de una de las canciones mexicanas más difundidas a nivel mundial, Bésame mucho, además de Amar y vivir y Enamorada. La programación incluye igualmente música de Joaquín Pardavé, actor, director y compositor originario de Guanajuato, cuya faceta musical popularizó canciones como Varita de nardo, No me lo digas y Cenizas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Otro de los maestros musicales a los que se honra es Manuel M. Ponce, considerado el “padre del nacionalismo musical mexicano”. Ponce, pianista y docente, incorporó temas populares al repertorio académico, dejando piezas notables como Estrellita, La Pajarera y su Concierto del Sur para guitarra.

Pie de foto

Lucero Pérez leyó fragmentos del cuento Umbra, incluido en la compilación, lo que permitió acercar al público a la narrativa de Quijano. Asimismo, habló de su labor como editor y colaborador en distintos proyectos literarios, resaltando su compromiso con la creación y difusión de textos. Esta participación fue recibida como un reconocimiento a su legado en el marco de la presentación.

La sesión contó con la lectura de otro de los textos integrados en la antología, recordando que Buena compañía no solo celebra a Felipe Garrido, sino que también rescata voces de escritores de diferentes contextos.