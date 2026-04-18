El Festival del Libro Amparo Dávila celebrará su primera edición del 23 al 26 de abril en distintos espacios del Centro Histórico de San Luis Potosí.

Se trata de un encuentro cultural independiente que reúne literatura, pensamiento crítico y comunidad a través de una programación que convoca a escritores, artistas visuales y agentes del ámbito editorial.

La propuesta del festival plantea la literatura como una práctica en diálogo con otras disciplinas como el arte visual, la música y la imagen.

El programa integra talleres, conversatorios, presentaciones editoriales y actividades participativas, además de espacios formativos que buscan sostener la participación de creadores y público en un mismo circuito cultural.

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El inicio de actividades tendrá lugar el jueves 23 de abril con una inauguración en el Teatro de la Paz, seguida de conversatorios en el Museo de Arte Contemporáneo. Ese día se abordarán temas como escritura, mística, feminismo y arte, con la participación de figuras como Sergio Coronel y Jorge González. La jornada concluirá con una sesión abierta de lectura y micrófono.

Durante el viernes 24 y sábado 25, las actividades se concentrarán en sedes como el Museo de la Máscara, el Museo de Arte Contemporáneo y otros espacios culturales.

El programa incluye talleres de fanzine, ilustración y escritura, presentaciones editoriales como Los Seguidores de Alma Mancilla e Incensurable de Luna Miguel, así como conversatorios sobre estética, narrativa e imagen.

También se suman intervenciones de performance, espacios de lectura colectiva y actividades nocturnas.

El cierre del festival se llevará a cabo el domingo 26 de abril con actividades en espacios abiertos como el Jardín de Tequis y la Plaza Aranzazú, donde se desarrollarán presentaciones editoriales, ejercicios gráficos y una clausura con música en vivo.