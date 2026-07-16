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Los días 17 y 18 de julio, en San Luis Potosí se realizará PerformArte Festival Internacional de Arte Performático, un encuentro en formato virtual con transmisiones en vivo a través de las redes sociales oficiales del Festival Performarte SLP.

El programa reunirá a artistas de México y Colombia con video performances, conversatorios, charlas y una conferencia magistral dirigidos al público interesado en conocer las distintas expresiones del arte performático.

El festival fue desarrollado por la artista independiente Karla Jeannetthe Loredo con el propósito de acercar esta disciplina a nuevos públicos y generar espacios de intercambio entre artistas, estudiantes e investigadores. La propuesta busca ampliar el conocimiento sobre el performance, una práctica artística que aún tiene poca difusión en México, mediante actividades abiertas para adolescentes y personas adultas, sin necesidad de registro previo.

La programación iniciará ambos días a las 15:00 horas y concluirá con las actividades principales a las 20:00 horas.

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El 17 de julio abrirá con la presentación 500 años de Colonialismos, a cargo del colombiano Miguel Ángel González Merchán; después se llevará a cabo la primera mesa del conversatorio La escena del Performance en México, con la participación de Laura Lubozac, Zarieth, Celeste Flores, Isis Pérez y Marco Guagnelli. La jornada cerrará con Contener & Charla con la artista, presentada por Evelyn Loaiza Quiceno, también de Colombia.

Para el 18 de julio, el programa contempla la presentación Rastro sin voz o ¿Cuándo contestarán los muertos?, del mexicano Alejandro Zertuche, seguida por la segunda mesa de La escena del Performance en México, en la que participarán Ángel Alado, Mayte Esparza, Edgar Palacios, Lucy Magaña y Pancho López. La jornada concluirá con la conferencia magistral de la artista visual Mónica Mayer, una de las principales precursoras del performance como práctica escénica en México.

Entre las invitadas destaca Mónica Mayer, egresada de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y con estudios de posgrado en Sociología del Arte. Su trayectoria incluye performance, instalación, escritura, investigación y proyectos de archivo como Pinto mi Raya.

Las transmisiones estarán disponibles en Facebook, a través de @festivalperformarteslp, mientras que las personas interesadas en participar en las charlas podrán enviar sus preguntas al correo festivalperformate.slp@gmail.com.