FIL Guadalajara celebra Día del Libro con lectura de Pedro Páramo

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 19 (EL UNIVERSAL).- "

", la emblemática novela de

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, con el que es uno de los inicios más potentes de la literatura en lengua española: "Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal", es la novela elegida para elen voz alta el próximo, Día Mundial del Libro, que es ya una tradición, pero además está lectura-homenaje, será la primera de distintas actividades con las que se recordará al gran escritor jalisciense, y marcará el arranque de los festejos por losde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.En colaboración con lay la Editorial RM, laGeneral de la(UDG) y lade Jalisco Juan José Arreola, así como todos los planteles del Sistema de Educación Media Superior (SEMS) de la UDG y sedes del Sistema Universitario de Bibliotecas Públicas, vibrarán cuando se abran las páginas de esta novela que ha fascinado a muchas generaciones.A través de un comunicado, la, señala que elde "" en el Día Mundial del Libro marcará el arranque de los festejos por losde la Feria que arrancó en 1987, así como el comienzo de las actividades con las que la que la que el encuentro literario más importante en lengua española, recordará aa cuatro décadas de su fallecimiento, y que culminarán en su próxima edición, a realizarse del 28 de noviembre al 6 de diciembre en Expo Guadalajara.La lectura central se llevará a cabo esteen laGeneral de la UDG (Juárez y Enrique Díaz de León), de 10:00 a 17:00 horas, donde quienes participen recibirán, como marca la tradición catalana de, una rosa y un ejemplar de la novela. Además de la lectura, así como de la venta y exhibición de libros por parte de editoriales y librerías locales, FIL Niños contará con una activación especial abierta a todo el público.Al finalizar la jornada tendrá lugar unaen la que participarán, además de, quienes develarán almás íntimo y sus distintos intereses, como la literatura, el cine y la fotografía. Este año, laJuan José Arreola será la segunda sede oficial, mientras que gracias al apoyo del SEMS el festejo se extenderá a todo Jalisco.En esta iniciativa de la Feria, en la que también colaborará lade la, además de otras instituciones y ayuntamientos, se regalaránde la novela a lectores de todo Jalisco.La obra del escritor, guionista y fotógrafo mexicano transformó profundamente la. Rulfo fue autor de "" (1953) y "" (1955), considerada una de las novelas más importantes del siglo XX, en la que se narra el viaje de Juan Preciado al pueblo de Comala en busca de su padre.