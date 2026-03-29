Funciones de danza durante Semana Santa en Bellas Artes

Como parte de la actividad cultural de Semana Santa, el Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA) llevará a cabo un ciclo de funciones de danza del 30 de marzo al 1 de abril en el Teatro del Centro de Difusión Cultural "Raúl Gamboa".

El programa reúne presentaciones de talleres y agrupaciones del propio instituto, en una muestra que abarca distintos estilos y niveles, desde propuestas formativas hasta grupos con trayectoria. Las funciones se realizarán diariamente a las 19:00 horas.

El lunes 30 de marzo la jornada estará dedicada a un diálogo entre tradiciones, con el Taller Coreográfico de Flamenco, dirigido por Jesús Delgadillo, y el Grupo de Danza Folclórica Fuego Nuevo del IPBA, bajo la dirección de Alberto López, en una combinación de repertorio español y mexicano.

Para el martes 31 de marzo se presentarán distintos talleres del instituto, en una función que reúne estilos diversos como danzas polinesias, danza árabe, contemporánea —en niveles principiante e intermedio—, además de jazz y K-Pop. La sesión funciona como una muestra del trabajo formativo que se desarrolla al interior del IPBA.

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El ciclo cerrará el miércoles 1 de abril con una función centrada en danza folclórica, en la que participarán nuevamente el grupo Fuego Nuevo, junto con el Grupo de Danza Folclórica Teenek de San Luis Potosí, dirigido por Duxtano Pliego.

La entrada a las funciones es libre y se llevarán a cabo en el recinto ubicado en avenida Universidad esquina con Constitución, en el Centro Histórico.