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Guillermo Reitter y su obra será el tema de la conferencia que ofrecerá Jesús Martínez Melgarejo, este jueves 16 de julio a las 18:30 horas, como parte del ciclo Encuentro del Viejo San Luis en el Museo del Virreinato.

La conversación abordará la trayectoria de uno de los personajes que participaron en el desarrollo urbano de la capital potosina durante el Porfiriato, a partir de su trabajo en obras de infraestructura y arquitectura que aún forman parte de la historia de la ciudad.

La charla centrará su atención en Guillermo Reitter, ingeniero de origen alemán cuya labor quedó vinculada a varios proyectos de ingeniería hidráulica.

Entre sus aportaciones destacan el diseño y cálculo de la Presa de San José, la canalización de aguas residuales y la instalación de la primera red contra incendios de la capital, intervenciones que marcaron una etapa de modernización en los servicios urbanos. También se revisará su participación en obras arquitectónicas como la remodelación del Hotel Progreso y la restauración de la casona del gobernador Julián de los Reyes. En el caso del Hotel Progreso, la conferencia recuperará su importancia como el primer inmueble construido en San Luis Potosí con el propósito específico de ofrecer hospedaje, además de su papel como uno de los principales espacios de reunión de la sociedad potosina durante varias décadas.

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Jesús Martínez Melgarejo, es investigador autodidacta y coleccionista de fotografías antiguas, quien recurrirá a documentos e imágenes para explicar el contexto en el que Reitter desarrolló su trabajo y la forma en que sus proyectos se integraron al crecimiento de la ciudad a finales del siglo XIX.

Con esta sesión, el ciclo Encuentro del Viejo San Luis continúa con la revisión de personajes y procesos que han dado forma al patrimonio histórico de la capital potosina.

Pie de foto

Uno de los personajes que participaron en el desarrollo urbano de la capital potosina.