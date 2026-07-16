Hoy, concierto de flauta

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El Taller de Flauta impartido por el maestro Miguel Hudson Montenegro concluirá este jueves 16 de julio con un concierto en el Teatro del Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa, donde las y los participantes compartirán el resultado del trabajo realizado durante el curso.

El evento iniciará a las 19:00 horas y presentará un programa con obras desde el barroco hasta el siglo XX. En esta edición participaron 12 flautistas que, además de perfeccionar su técnica individual, conformaron un Conjunto de Flautas creado especialmente para el taller.

La iniciativa permitió que músicos con diferentes trayectorias trabajaran por primera vez como ensamble y desarrollaran un repertorio común a lo largo de las sesiones.

El programa incluirá obras para conjunto de flautas, así como piezas para dúos y tríos con acompañamiento del pianista Pedro Damián Martínez.

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Las interpretaciones abarcan composiciones de distintos periodos y estilos musicales, con el propósito de mostrar la diversidad del repertorio abordado durante el curso.

Uno de los principales resultados del taller fue la integración de una comunidad de intérpretes que encontró en este espacio un punto de encuentro para compartir experiencias, fortalecer su formación musical y desarrollar un proyecto colectivo que concluirá con esta presentación abierta al público.

El proyecto es dirigido por Roberto Gómez Argüelles y el concierto ofrecerá una muestra del trabajo académico y artístico que realizaron los participantes durante esta edición del taller.