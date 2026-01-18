Jardín del Arte en el barrio de Tequis

Cada fin de semana, el Jardín del Barrio de Tequisquiapan se convierte en un punto de reunión para artistas, vecinos y visitantes que buscan acercarse al arte en un entorno abierto. El Jardín del Arte se instala sábados y domingos, de 09:00 a 21:00 horas, y propone un recorrido continuo por distintas expresiones visuales y creativas.

A lo largo del día, el público puede encontrar exposiciones y venta de obra original de pintura, dibujo, escultura, grabado, diseño gráfico, fotografía y alebrijes. Las y los creadores comparten su trabajo de forma directa, lo que permite conocer procesos, técnicas y estilos que conviven en un mismo espacio al aire libre. Además de la muestra artística, el Jardín del Arte mantiene una programación constante de talleres pensados para distintas edades. Las actividades incluyen propuestas de acuarela, grabado en linóleo, fotografía infantil, arte gráfico, creación de alebrijes y ejercicios que vinculan arte y medio ambiente, impartidas por artistas y colectivos locales.

Los talleres se desarrollan en distintos horarios durante el sábado y el domingo, lo que permite que niñas, niños, jóvenes y personas adultas se integren según sus tiempos. Cada propuesta funciona como un espacio de acercamiento práctico al arte, sin necesidad de experiencia previa.

El Jardín del Arte del Barrio de Tequisquiapan se ha consolidado como un espacio donde la creación circula de manera cotidiana y accesible. Su dinámica favorece el encuentro entre la comunidad y el trabajo artístico local, integrando el arte a la vida urbana de forma constante y cercana.

