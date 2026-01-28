Julián Carrillo, el potosino que revolucionó la música

El 28 de enero de 1875, en Ahualulco, San Luis Potosí, nació Julián Carrillo, compositor, violinista y director de orquesta cuya obra rompió las fronteras de la música tradicional y proyectó al estado potosino a la escena musical internacional.

Julián Carrillo fue pionero del microtonalismo, una forma distinta de entender la música. En la música tradicional usamos las notas do, re, mi, fa, sol, la y si, que juntas forman una octava y entre esas notas existen otros sonidos que completan un total de 12 semitonos, pero para Julián Carrillo, ese límite no existía, se interesó precisamente en los espacios entre una nota y otra y comenzó a explorarlos. De esa búsqueda nació el Sonido 13, una propuesta que amplió las posibilidades de la música a infinitas posibilidades y abrió la puerta a nuevas formas de creación, más allá de las reglas establecidas.

Su talento fue evidente desde la infancia. Empezó en el coro del templo de su comunidad, donde el director advirtió su capacidad y lo alentó a desarrollar su vocación musical. Ya en la capital potosina inició su carrera como timbalero, luego como violinista, y continuó su formación hasta que, en una presentación como solista, captó la atención del entonces presidente Porfirio Díaz, quien le otorgó una beca para estudiar en el Real Conservatorio de Leipzig.

A lo largo de su trayectoria, Julián Carrillo se consolidó como una figura central de la música mexicana: fue director del Conservatorio Nacional de Música y de la Orquesta Sinfónica Nacional de México. Además, fundó la Orquesta Sinfónica de Beethoven y la Orquesta del Sonido 13, esta última con sede en Nueva York.

Su legado también fue reconocido en su tierra natal. El 1 de julio de 1932, el municipio adoptó oficialmente el nombre de Ahualulco del Sonido 13. Aunque el 25 de mayo de 1944 volvió a llamarse simplemente Ahualulco, la obra de Julián Carrillo y su revolucionario Sonido 13 permanecen como un referente cultural e histórico del municipio y de San Luis Potosí.