La Orquesta Sinfónica en la UPSLP

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La Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí ofrecerá un concierto al alumnado de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP), como parte de la gala conmemorativa por el 25 aniversario de esta institución educativa, será el 26 de junio a las 19:00 horas en el Auditorio Gimnasio de la institución.

La presentación formará parte del programa central de una ceremonia que reunirá a integrantes de la comunidad universitaria para conmemorar el cuarto de siglo de actividades de la universidad.

Bajo la dirección del maestro Enrique Barrios, la agrupación interpretará un programa preparado para esta celebración. La participación de la orquesta aportará el componente artístico de una jornada que incluirá también la entrega de reconocimientos a trabajadores con más de dos décadas de trayectoria dentro de la institución y a egresados que han destacado en distintos ámbitos profesionales.

La presencia de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí se suma a las actividades conmemorativas que distintas instituciones del estado han incorporado en sus aniversarios y fechas significativas.

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Con una trayectoria consolidada en la vida cultural potosina, el ensamble mantiene una agenda constante de conciertos y colaboraciones con organismos educativos, culturales y sociales.

El concierto permitirá acercar al público universitario a una propuesta musical de carácter sinfónico dentro de un acto que combinará reconocimientos y actividades culturales.