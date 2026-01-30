LOS ESTRENOS MÁS ESPERADOS

Febrero arranca con opciones variadas para quienes ya quieren ir al cine. "¡Ayuda!", apuesta por la comedia de choque: una empleada y su jefe, atrapados tras un accidente aéreo en una isla desierta, deben aprender a convivir mientras viejos conflictos laborales salen a flote. El encierro y la supervivencia convierten la relación en un duelo constante de ingenio y poder.

Para quienes prefieren la acción y el suspenso, "Alerta: Extinción", propone una carrera contra el tiempo cuando un hongo mutante se libera de una instalación gubernamental. Con Joe Keery, Georgina Campbell y Liam Neeson al frente, la película combina caos, bioterrorismo y adrenalina, en una historia pensada para el entretenimiento puro.

"Sobriedad me estás matando", cuanta la historia de Raffi lucha contra la adicción mientras intenta rehacer su vida con la ayuda de su amigo Trino, quien lo empuja a encontrar estabilidad antes de acercarse al amor que siempre ha idealizado. Una historia de recaídas, afectos y segundas oportunidades.

5 DE FEBRERO: MUNDOS AL LÍMITE

El primer bloque fuerte de estrenos llega el 5 de febrero, con historias que se mueven entre el desastre, el terror y el drama social.

"El día del fin del mundo: Migración", continúa el relato de supervivencia de una familia que abandona su refugio para enfrentar un planeta devastado, mientras busca un nuevo comienzo. En una línea más luminosa y familiar, "Arco", presenta una historia de ciencia ficción vista desde la infancia: una niña ayuda a un misterioso niño caído del cielo a regresar a casa.

El terror se hace presente con "Tren Fantasma: Estación Maldita", donde una youtuber obsesionada con lo paranormal queda atrapada en una estación marcada por desapariciones inexplicables, y con "El sonido de la muerte", centrada en un antiguo silbato azteca cuya sola escucha marca una sentencia fatal.

Desde otro registro, "Aún es de noche en Caracas", retrata una ciudad al borde del colapso político y social. En medio del caos, una mujer debe cambiar su identidad y huir para sobrevivir, en un relato crudo y urgente.

12 DE FEBRERO: ROMANCE, PELIGRO Y DECISIONES LÍMITE

El 12 de febrero concentra varios estrenos que pueden leerse por afinidades temáticas.

Llega el esperado estreno de "Cumbres Borrascosas", la nueva versión dirigida por Emerald Fennell. Margot Robbie y Jacob Elordi protagonizan esta reinterpretación intensa y obsesiva del clásico, donde el romance se transforma en deseo desbordado y confrontación emocional.

"¿Quieres ser mi novia?", explora una relación puesta a prueba por la diferencia de edad, la presión social y la aparición de nuevas posibilidades amorosas durante un fin de semana decisivo. En otro tono, La voz de Hind Rajab reconstruye una llamada real ocurrida en "Gaza", centrada en una niña atrapada bajo fuego, con un enfoque directo y profundamente humano.

SUSPENSO Y CRIMEN

"Muerte en invierno", sigue a una mujer que, aislada en un paisaje nevado, se convierte en la única esperanza para una joven secuestrada. "Caminos del crimen", con Chris Hemsworth, Halle Berry y Mark Ruffalo, combina robos, persecuciones y dilemas morales en una historia donde nadie sale ileso.

PARA VER EN FAMILIA

"GOAT: La cabra que cambió el juego", ofrece una animación de acción ambientada en un mundo de animales atletas, con una protagonista decidida a demostrar que el tamaño no define el talento.

19 DE FEBRERO: RELATOS

PERSONALES

El 19 de febrero llegan historias más centradas en la experiencia personal. "Catástrofe en el aire", desarrolla un secuestro a bordo de un avión, donde el protagonista enfrenta una amenaza sin saber que su hija también está involucrada. "Amélie y los secretos de la lluvia", adapta la novela de Amélie Nothomb en un relato sensible sobre infancia, memoria y conexión humana.

"¿Está funcionando esto?", aborda una pareja en proceso de divorcio que intenta redefinirse entre la crianza compartida y la posibilidad de una nueva vida, mientras "El agente secreto", se adentra en la paranoia, la vigilancia y la corrupción durante el Carnaval de Recife.

26 DE FEBRERO: CUENTAS PENDIENTES

El cierre del mes llega con propuestas potentes. Nuremberg: El juicio del siglo", se sitúa tras la Segunda Guerra Mundial y observa de cerca la mente de los líderes nazis desde la mirada de un psiquiatra militar, cuestionando cómo se construye la maldad.

Finalmente, "Scream 7", marca el regreso de Sidney Prescott, quien deberá enfrentar una nueva amenaza de Ghostface cuando su hija se convierte en el siguiente objetivo. El pasado vuelve, y con él, la violencia que parecía enterrada.