VI FESTIVAL MUJER EN LAS LETRAS

El VI Festival Internacional Mujer en las Letras se realizará del 1 al 3 de octubre en el Centro Cultural Palacio Municipal de San Luis Potosí, con actividades programadas de 17:00 a 20:00 horas. El encuentro reúne a escritoras y artistas de San Luis Potosí, Jalisco y Cuba, y busca visibilizar la producción literaria y artística femenina a través de mesas de lectura, narración oral y muestras plásticas.

El festival contará con una muestra de la plástica potosina que incluye obras de María Rosa, Claudia Garay, Maru Silva, Cinthya de la O, Zoila Patrón, Mara Spitia, Ema Crecer y Astrid García. Esta exposición complementa las actividades literarias, estableciendo un diálogo entre la imagen y la palabra que refleja la diversidad creativa de las participantes.

El primer día, miércoles 1 de octubre, inicia a las 17:00 horas con un acto de bienvenida. A las 17:30 se realiza la primera mesa de lectura con la participación de Ángela Olivia Ahedo Corona (S.L.P.), Dimary Aguila (Cuba), Elida García Treviño (S.L.P.), Katia Gisett Roché Guerrero (Cuba) y Maggy Vázquez (GDL, Jalisco). Cada autora presentará fragmentos de su obra, ofreciendo un panorama de la literatura contemporánea femenina.

A las 18:00 se desarrollará la segunda mesa de lectura con Ana Gloria González Ochoa (Cuba), Patricia Jiménez Martínez (S.L.P.), Ma. Guadalupe Páez Acosta (S.L.P.) y Déborah Fr’ometa Cobo de Provincia Granja (Cuba). Media hora después se realizará la tercera mesa con Teresa de la Fuente (S.L.P.), María Emilia Reséndiz (S.L.P.), Teresita del Carmen Bairam Salazar (Cuba) y Lucy Hdz. de Alonso (S.L.P.). Cada sesión permite la interacción entre autoras y público, favoreciendo la difusión de diversas perspectivas literarias.

La jornada este primer día concluye con la presentación de cuentos y leyendas de mujeres potosinas, a cargo de Martha Soriano (S.L.P.) a las 19:00, seguida de una narración oral a las 19:20 por Pilar Vélez mejor conocida como Pily Pelusa. Con estas actividades, el festival ofrece un recorrido que combina la literatura, la tradición oral y la expresión artística en un espacio dedicado a la creación femenina en la región.