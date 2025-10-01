Tour de Cine Francés en la Cineteca Alameda

Del 2 al 10 de octubre llega a la Cineteca Alameda lel Tour de Cine Francés, una muestra que reúne títulos recientes de la cinematografía gala, con historias que reflejan distintas miradas sobre la vida contemporánea y el pasado histórico de Francia, a través de narrativas que abordan la justicia, las relaciones familiares, la memoria y los cambios sociales.

La programación inicia mañana 2 de octubre a las 20:00 horas con “Cuando llega el otoño”, en la que una abuela enfrenta el distanciamiento de su hija tras un accidente doméstico que desencadena tensiones familiares. Al día siguiente se proyecta“Los colores del tiempo”, dirigida por Cédric Klapisch, que entrelaza el París de 1895 con la actualidad mediante la herencia de una casa que revela secretos familiares y conecta a los personajes con el ambiente cultural del siglo XIX.

El 4 de octubre a las 17:00 horas se exhibe “Rodrigo enamorado”, centrada en un actor que intenta conquistar a una antigua conocida fingiendo ser el protagonista de una obra de teatro, mientras que el 5 a las 18:00 horas se presenta “Los lazos que nos unen”, relato sobre una mujer que termina compartiendo su vida con el vecino y sus hijos, redefiniendo así la idea de familia. Ambas propuestas muestran cómo los afectos y las aspiraciones personales pueden cambiar el rumbo de la vida cotidiana.

Continuando el 6 de octubre a las 20:00 horas llega “El acusado”, que plantea un caso judicial en el que se enfrentan la versión de una joven y la de un estudiante universitario, hijo de una pareja influyente, mostrando el impacto mediático y familiar de la denuncia. El 7 en el mismo horario se proyecta “La maestra Violet”, ambientada en 1889, donde una mujer es enviada a instaurar una escuela pública en un entorno rural que se resiste a la modernización educativa.

La muestra concluye el 10 de octubre a las 15:00 horas con “Un toque de amor”, dirigida por Maël Piriou, sobre una abogada que, tras un diagnóstico terminal, emprende un viaje a España con un amigo para replantear sus deseos y la manera de vivir sus últimos días.

Con esta selección, el Tour de Cine Francés en la Cineteca Alameda ofrece un panorama diverso del cine contemporáneo francés y su capacidad de abordar tanto los dilemas íntimos como los conflictos sociales.