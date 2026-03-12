logo pulso
Maestras y maestros mascareros serán distinguidos

Por Estrella Govea

Marzo 12, 2026 03:00 a.m.
A
Maestras y maestros mascareros serán distinguidos

El Museo Nacional de la Máscara realizará este viernes 13 de marzo una ceremonia para reconocer el trabajo de maestras y maestros mascareros del estado, en el marco de las conmemoraciones por el 44 aniversario del recinto y busca destacar la labor de quienes elaboran máscaras utilizadas en distintas celebraciones tradicionales.

Durante el encuentro se entregarán reconocimientos a 60 artesanas y artesanos dedicados a la producción de máscaras tradicionales. 

Su trabajo mantiene vigentes técnicas de talla, pintura y ensamblaje que se transmiten en comunidades donde estas piezas tienen presencia en fiestas y representaciones populares.

Las personas reconocidas provienen de municipios como Aquismón, Axtla de Terrazas, Ciudad del Maíz, Ciudad Valles, Coxcatlán y Mexquitic de Carmona. También participarán artesanos de San Antonio, San Martín Chalchicuautla, Santa Catarina, Tamazunchale, Tampacán, Tampamolón Corona, Tamuín, Tanlajás, Tanquián de Escobedo y Xilitla.

La elaboración de máscaras ocupa un lugar relevante dentro de las tradiciones populares del estado. Estas piezas aparecen en danzas, rituales y celebraciones comunitarias donde cada diseño representa personajes, animales o figuras simbólicas.

El reconocimiento busca dar visibilidad a este oficio y a las personas que lo mantienen activo en distintas regiones.

El programa también contempla la entrega de distinciones a trabajadoras y trabajadores del museo por sus años de servicio.

Su labor diaria sostiene la operación del recinto y el resguardo de su colección, considerada una de las más amplias en México dedicada a máscaras tradicionales de diversas regiones del país y del extranjero.

