Maestras y maestros mascareros serán distinguidos

El Museo Nacional de la Máscara realizará este viernes 13 de marzo una ceremonia para reconocer el trabajo de maestras y maestros mascareros del estado, en el marco de las conmemoraciones por el 44 aniversario del recinto y busca destacar la labor de quienes elaboran máscaras utilizadas en distintas celebraciones tradicionales.

Durante el encuentro se entregarán reconocimientos a 60 artesanas y artesanos dedicados a la producción de máscaras tradicionales.

Su trabajo mantiene vigentes técnicas de talla, pintura y ensamblaje que se transmiten en comunidades donde estas piezas tienen presencia en fiestas y representaciones populares.

Las personas reconocidas provienen de municipios como Aquismón, Axtla de Terrazas, Ciudad del Maíz, Ciudad Valles, Coxcatlán y Mexquitic de Carmona. También participarán artesanos de San Antonio, San Martín Chalchicuautla, Santa Catarina, Tamazunchale, Tampacán, Tampamolón Corona, Tamuín, Tanlajás, Tanquián de Escobedo y Xilitla.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La elaboración de máscaras ocupa un lugar relevante dentro de las tradiciones populares del estado. Estas piezas aparecen en danzas, rituales y celebraciones comunitarias donde cada diseño representa personajes, animales o figuras simbólicas.

El reconocimiento busca dar visibilidad a este oficio y a las personas que lo mantienen activo en distintas regiones.

El programa también contempla la entrega de distinciones a trabajadoras y trabajadores del museo por sus años de servicio.

Su labor diaria sostiene la operación del recinto y el resguardo de su colección, considerada una de las más amplias en México dedicada a máscaras tradicionales de diversas regiones del país y del extranjero.