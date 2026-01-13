MÉXICO, RECONOCIDO POR GUINNESS WORLD RECORDS

CIUDAD DE MÉXICO,- México fue reconocido este lunes por la organización Guinness World Records por organizar la exposición de bordados y tejidos más grande del mundo, que consta de más de 3.100 piezas elaboradas por 200 artesanos de las 32 entidades federativas del país.

En el acto de entrega de la consigna que acredita este récord mundial, la secretaria de Turismo del Gobierno mexicano, Josefina Rodríguez, celebró el reconocimiento a estas "obras de arte", así como a su técnica y su historia.

"Cuando me preguntan por qué México es potencia turística, por qué somos el sexto país más visitado del mundo, es por esto, por los colores, por nuestros ancestros que hacen que tengamos un valor único e inigualable. Es un logro de muchas manos de artesanas y artesanos", aseguró.

Según el juez certificador del Récord Guinness, Alfredo Arista, la organización validó 3.106 piezas de las más de 3.800 que presentó el país, y debían cumplir una serie de requisitos como superar los 2.000 tejidos o tener una variedad de colores.

Este certificado implica reconocer esta exposición, la más grande del mundo, como "asombrosa", lo que a juicio de la organización supone premiar un "pedazo de la historia" de México.

La representante de Guinness World Récord en Latinoamérica, Ingrid Paola Rodríguez, indicó que dicho distintivo convertirá esta muestra en un "atractivo turístico de alto impacto, capaz de generar cobertura mediática global, contenido orgánico en redes sociales y un motivo claro para viajar".

La organización Récord Guinness es la autoridad mundial que recopila y verifica récords de logros humanos y del mundo natural desde 1955 a través de su publicación anual.