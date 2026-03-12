"Voces en juego: Lotería feminista. 75 mujeres, 75 historias" se realizará este día a las 19:00 horas en el Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí.

La actividad propone un acercamiento a la historia de mujeres que han influido en distintos ámbitos del conocimiento, el arte y la vida pública, a partir de una dinámica basada en la lotería mexicana.

La propuesta utiliza cartas ilustradas que representan a 75 mujeres de diferentes contextos históricos y culturales. Cada carta funciona como punto de partida para compartir datos sobre sus trayectorias, ideas y acciones.

El juego plantea una forma participativa de conocer figuras femeninas que han incidido en la ciencia, el arte, el pensamiento y los movimientos sociales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Durante la sesión, las y los asistentes participarán en la dinámica del juego mientras se presentan breves relatos sobre las mujeres incluidas en la lotería. El formato permite alternar la mecánica tradicional del juego con momentos de lectura y conversación sobre las aportaciones de cada personaje.

Entre las figuras que forman parte de la lotería aparece la pintora neerlandesa Judith Leyster, una de las pocas mujeres reconocidas por el gremio de pintores de su época, lo que le permitió abrir su propio taller y vender su obra. También se incluye a la artista mexicana Carmen Mondragón, pintora y poeta cuya producción artística se desarrolló durante la primera mitad del siglo XX.

El juego también recuerda a figuras vinculadas con luchas sociales y el derecho a la educación, como Claudette Colvin, quien en 1955 se negó a ceder su asiento en un autobús segregado cuando tenía 15 años, y Malala Yousafzai,