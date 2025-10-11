Octubre Urbano en el MAC

El Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí se suma este mes a la iniciativa internacional Octubre Urbano impulsada por ONU-Hábitat, con una jornada dedicada al arte y la cultura urbana.

Este 11 de octubre, el MAC reunirá a artistas, tatuadores, fotógrafos y músicos en un programa que busca reflexionar sobre el espacio público como territorio de expresión y convivencia. Las actividades forman parte del Encuentro Urbano 2025, que se desarrolla en el marco del Día Mundial del Hábitat y el Día Mundial de las Ciudades.

Entre las actividades programadas destaca el Taller Deck Lab intervención creativa by Joss, que se llevará a cabo de 12:00 a 15:00 horas. En este espacio, las y los asistentes podrán personalizar un fingerboard utilizando técnicas como esténcil, acrílico, marcadores y collage. El taller está dirigido a jóvenes y adultos interesados en el diseño, la ilustración y la cultura skate, y busca fomentar la experimentación creativa desde la identidad urbana.

En paralelo, se realizará el Flash Tattoo con el colectivo 808 Team, de 12:00 a 18:00 horas. En esta jornada participarán artistas como Says David, Neto Medellín, Yessi Lepe, Michelle Martell, Juez Jáuregui, Yesh Hurtado, Montse Tristán, Víctor Farfán, Axobx y Wonx. La actividad pretende mostrar la diversidad del tatuaje como expresión artística y su conexión con otras manifestaciones de la cultura urbana contemporánea.

El programa también incluye la exposición colectiva Foto Urbana, integrada por Cecilia Guerrero, Sandy Forever, Carlos Santoyo, Jael Leura, Becky Biswanger, Carrete, Héctor del Ángel, Recolector Visual y Flora Moreno. La muestra reúne distintas miradas sobre la vida en la ciudad y la manera en que el arte urbano, el skate y el entorno cotidiano dialogan desde la fotografía. Cada obra se enfoca en cómo el lente captura la energía y los contrastes del espacio público.

La jornada se amenizará con los DJ set de Gladoz y Bonafade fadebaby, de 14:00 a 18:00 horas, que acompañará el flujo de actividades con una mezcla de ritmos urbanos.