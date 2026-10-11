Performance "Chatbot Challenge”
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La inteligencia artificial llegará al teatro con “Chatbot Challenge”, performance de la compañía alemana Interrobang Performance que se presentará el 14 de octubre a las 20:00 horas en el Teatro Polivalente del Centro de las Artes, como parte del 15º Festival de Cine México-Alemania CineMA y el Centro Cultural Alemán SLP.
Aquí se combina el teatro interactivo y experimental con la participación de dos performers y un creative coder, quienes trabajan en vivo con chatbots y otros sistemas de inteligencia artificial.
La obra hace preguntas sobre estas tecnologias en la comunicación y los procesos creativos. Ademas de los sesgos, las formas de trabajo y las estructuras que existen detrás de los sistemas de inteligencia artificial, llevando al escenario una discusión sobre como se modifica la relación de las personas con la creación.
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