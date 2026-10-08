Ryusuke Hamaguchi y Julie Delpy reciben homenaje en FICUNAM 2026

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Ciudad de México, 8 oct (EFE).- El Festival Internacional de Cine UNAM (FICUNAM), creado en 2011 por la Universidad Nacional Autónoma de México, anunció este jueves su programación que incluye una selección oficial de 158 títulos, y deslumbró con sus invitados internacionales: Julie Delpy, Kiyoshi Kurosawa, Ryusuke Hamaguchi y Andrey Zvyagintsev, estos dos últimos directores de filmes candidatos al Óscar a Mejor Película Internacional.

FICUNAM programación 2026 en Ciudad de México

"Hamaguchi y Zvyagintsev están en plena campaña por el Óscar, su paso por el FICUNAM es parte de esa estrategia (...) México es un territorio importante tanto para el cine como para la industria y se empotra en esa estrategia", subrayó el director artístico del certamen Maximiliano Cruz, en una conferencia de prensa en la capital mexicana.

Cruz explicó que una de las razones por las que el FICUNAM recorrió las fechas de su decimosexta edición, que ocurrirá del 5 al 15 de noviembre, fue para incorporar películas y directores destacados tras su paso por festivales internacionales como Cannes o Venecia.

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En cuanto a la visita de Hamaguchi, detalló que su cinta ´All of a Sudden´, candidata oficial de Japón a Mejor Película Internacional en los próximos premios Óscar, se estrenó recientemente en el Festival de Cine de Nueva York, lo que facilitó que México formara parte de la gira del largometraje.

Además de presentar su producción en México, el ganador del Óscar por ´Drive My Car´ (2021) recibirá la Medalla Filmoteca UNAM, uno de los reconocimientos más importantes que otorga el cine mexicano.

Homenajes y estrenos destacados en FICUNAM 2026

El cineasta japonés compartirá este reconocimiento con su mentor, el maestro del terror japonés Kiyoshi Kurosawa, hijo de Akira Kurosawa, el próximo 10 de noviembre en la Cineteca Nacional Xoco de Ciudad de México.

Esta distinción también la recibirá el 7 de noviembre la actriz, guionista y directora francesa Julie Delpy, que estará acompañada con la proyección de ´Before Sunset´ (2004), cinta que forma parte de la reconocida trilogía ´Before´ del director Richard Linklater.

Otra de las sorpresas del festival es el estreno nacional de ´Minotauro´ (2026), que contará con la presencia de su director, el ruso Andrey Zvyagintsev.

La película ha generado controversia por sus críticas a la corrupción del Gobierno del presidente ruso, Vladímir Putin, así como a la invasión de Ucrania.

´Minotauro´ fue aclamada en Cannes, donde recibió el Gran Premio del Jurado, y representará a Francia en los Premios Óscar 2027, al contar con una producción mayoritariamente francesa.

El estreno ocurre además en un contexto en el que Zvyagintsev fue declarado ´agente extranjero´ por el Ministerio de Justicia de Rusia.

La selección oficial

El FICUNAM inaugurará su décimo sexta edición con ´A veces me entra tristeza, otras veces rebelión´, de la cineasta cordobesa María Aparicio, reciente ganadora del premio a la mejor dirección en la sección paralela Giornate degli Autori del Festival de Venecia 2026.

La selección oficial contará con 158 títulos, entre ellos 88 largometrajes, 62 cortometrajes, 8 estrenos mundiales, a lo que se suman 48 de Latinoamérica y 38 mexicanos.

Las producciones competirán en cuatro secciones: Internacional, que transita entre géneros y territorios; Ahora México, que muestra el presente del país desde perspectivas diversas; Umbrales de Vanguardia Latinoamericana, que reúne una selección de cine experimental realizado en la región y Aciertos, que pone el foco en nuevas generaciones de cineastas.

El jurado de la sección Internacional estará conformado por el productor de cine estadounidense Carter Logan, el tailandés Sompot Chidgasornpongse y la española Montse Triola.

En el apartado de Panorama del festival se proyectarán ´Posible Love´, del director coreano Lee Chang-dong, que representará a Corea en los Óscar, así como ´Al sur de Teherán´, el más reciente cortometraje del brasileño Kleber Mendonça Filho.

Durante su paso por el FICUNAM, Delpy, Kurosawa y Hamaguchi ofrecerán clases magistrales abiertas al público, en las que hablarán sobre sus respectivas carreras cinematográficas y conversarán con estudiantes universitarios.

EFE

abz/csr/jrh

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