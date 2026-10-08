FIL Guadalajara 2026 reúne a Salman Rushdie y más de 900 autores

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 8 (EL UNIVERSAL).- La presencia del escritor británico-estadounidense Salman Rushdie es una de las principales sorpresas de la edición 40 de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, que este año tiene como invitado de honor a Italia, y se llevará a cabo del 28 de noviembre al 6 de diciembre.

Salman Rushdie en FIL Guadalajara 2026 con medidas especiales

Para la presentación del autor de "Los versos satánicos" habrá un protocolo de seguridad particular. Además, la actividad será con preregistro, confirmó la directora de la FIL de Guadalajara, Marisol Schulz, en una breve entrevista al final del acto. La conferencia magistral de Rushdie será el 28 de noviembre, a las 17:30 horas, en el Auditorio Juan Rulfo de Expo Guadalajara.

Entre los 900 autores invitados, provenientes de 41 países, destacan nombres como los de Siri Hustvedt, Karl Ove Knausgård, Alessandro Baricco, R. F. Kuang, Fernanda Trías, Joe Abercrombie, Laura Restrepo y Gioconda Belli, ganadora del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2026. También participarán artistas como Isaac Hernández y Julieta Venegas.

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Homenaje a Juan Rulfo en la FIL Guadalajara

Otra de las grandes sorpresas es un homenaje a Juan Rulfo, a 40 años de su muerte, en el que participarán Juan Carlos y Juan Pablo Rulfo, el escritor Elmer Mendoza y el fotógrafo Rogelio Cuéllar. El evento representa un hito después de que, hace 21 años, se retirara el nombre del escritor jalisciense del actual Premio FIL.

Sobre el programa FIL Pensamiento, su coordinador ejecutivo, Héctor Raúl Solís Gadea, señaló que, entre las más de 70 actividades y la participación de casi 190 especialistas de 22 países, destacan las mesas dedicadas a explorar el mundo clásico, como "La actualidad de Maquiavelo para pensar en los problemas del poder hoy".

El Foro Nexos, por ejemplo, abordará temas como la desigualdad, la precariedad, la falta de certezas y los problemas que enfrenta la movilidad social. Además, habrá un homenaje a Daniel Cosío Villegas, en el que participarán Jesús Silva-Herzog Márquez, Enrique Krauze y Enrique Serna.

Entre los ponentes del programa FIL Pensamiento destacan Rita Segato y Silvia Federici, quienes abordarán el feminismo; Donatella Di Cesare; Carmen Aristegui; Claudio Lomnitz; Joselo Rangel, quien hablará de la figura de David Bowie a una década de su muerte; Gabriel Boric; Yásnaya Aguilar; Inna Afinogenova, y Alma Guillermoprieto y Diego Osorno, quienes abordarán el tema "América Latina como improbable tierra prometida".

En general, la feria abarca "más de 3 mil actividades que durante nueve días centrarán la conversación en la literatura, el pensamiento, la divulgación científica, el arte, la música, el cine, la gastronomía, los cómics, los negocios editoriales, los programas para profesionales y, por supuesto, la formación de lectores", explicó Schulz. También habrá más de 2 mil 800 sellos editoriales de 60 países.

Schulz añadió que se prevén ingresos de alrededor de 147 millones de pesos. "Es una feria que en estos momentos y después de la pandemia ya está completamente en números negros", afirmó.

Entre los escritores italianos también destacan Claudia Durastanti (Premio Strega Off y PEN Award), Stefania Auci (Premio Bancarella) y Federica Manzon (Premio Rapallo Carige y Premio Campiello). También se anunció una exposición sobre el mundo de Caravaggio.