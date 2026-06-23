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Cultura

"POSTULA TU PROYECTO AL PECDA"

Es una charla informativa sobre el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico

Por Estrella Govea

Junio 23, 2026 03:00 a.m.
A
"POSTULA TU PROYECTO AL PECDA"
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      La charla informativa "Postula tu proyecto al PECDA" se realizará hoy 23 de junio a las 13:00 horas en la Galería 2 del Museo Universitario (MUNI) y estará a cargo de Karen Alejandra González y Sergio Jiménez, quienes compartirán información sobre el proceso de participación en la convocatoria del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) 2026 en San Luis Potosí.

      El encuentro tiene como propósito orientar a artistas, creadoras, creadores, colectivos y gestores culturales interesados en presentar una propuesta al programa. Durante la charla se abordarán aspectos relacionados con la integración de expedientes, los requisitos de registro, la documentación solicitada y algunos elementos que pueden fortalecer la formulación de los proyectos culturales y artísticos.

      El PECDA es un programa de apoyo económico destinado al desarrollo de proyectos en disciplinas como artes visuales, danza, literatura, música, teatro, medios audiovisuales, interdisciplina e investigación y difusión del patrimonio cultural.

      La convocatoria 2026 contempla 84 estímulos distribuidos en categorías que incluyen creación joven, creación con trayectoria, publicaciones, producciones escénicas, espacios culturales independientes y apoyo a colectivas artísticas, entre otras.

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      Asimismo, la sesión ofrecerá información sobre los criterios que consideran las comisiones de selección durante la evaluación de las propuestas. Entre ellos destacan la coherencia entre objetivos y actividades, la pertinencia cultural y social del proyecto, su viabilidad técnica y financiera, así como la trayectoria de las y los postulantes y la calidad de los materiales anexos que acompañan cada solicitud.

      La actividad busca brindar herramientas para comprender el funcionamiento de la convocatoria y resolver dudas sobre el proceso de postulación.

      El registro para el PECDA 2026 permanecerá abierto hasta el 7 de julio y los resultados se darán a conocer el 8 de septiembre, de acuerdo con el calendario establecido para esta emisión del programa.

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