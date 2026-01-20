PROYECTO ESCÉNICO PARA PENSAR LA IGUALDAD

Idalia Montiel Espinosa obtuvo el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico San Luis Potosí 2025 en la disciplina de Teatro, gracias a su proyecto Mujeres que cuentan: voces latinoamericanas para oídos jóvenes, una propuesta escénica enfocada en infancias y adolescencias.

El proyecto se plantea como una experiencia literaria y teatral que busca acercar la perspectiva de género a niñas, niños y adolescentes de entre 9 y 15 años. La propuesta se desarrolla a partir de la narración oral de textos inspirados en historias, relatos y voces de autoras latinoamericanas, con el objetivo de abrir preguntas y generar reflexión desde el arte.

Montiel concibe la narración oral como una herramienta que permite una comunicación cercana con el público joven. Este formato favorece la conexión emocional y propicia un espacio de escucha donde la imaginación y la sensibilidad funcionan como puntos de partida para el diálogo, sin recurrir a discursos impositivos.

El proyecto aborda temas como la empatía, el pensamiento crítico y la identificación de desigualdades, a partir de situaciones cotidianas que las infancias y juventudes reconocen en su entorno familiar, escolar y social. Desde ahí, la propuesta invita a cuestionar estereotipos y mandatos tradicionales presentes en la vida diaria.

La creadora subraya que las etapas de la niñez y la adolescencia son momentos clave para la formación de valores, actitudes y formas de relación. En ese sentido, la obra busca contribuir a una comprensión temprana del respeto entre los géneros y a la construcción de relaciones libres de violencia.

Mujeres que cuentan articula el trabajo escénico con una postura política y pedagógica que apuesta por el arte como medio para sembrar inquietudes. El proyecto propone un encuentro entre teatro, literatura y activismo, recuperando voces femeninas que forman parte de una historia colectiva y vigente en América Latina.