Recorrido en el Museo Regional Potosino

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El Museo Regional Potosino realizará el próximo 25 de junio a las 17:00 horas un recorrido guiado por su colección arqueológica huasteca con el propósito de reflexionar sobre las representaciones del cuerpo, la identidad y la diversidad en las sociedades del pasado, estará a cargo de la investigadora Imelda Aguirre.

La propuesta forma parte de las actividades conmemorativas en torno a la diversidad sexual y de género y tomará como punto de partida algunas de las piezas más representativas de la colección arqueológica del recinto.

A través de esculturas y figurillas procedentes de la región Huasteca, las y los asistentes podrán conocer distintas formas de representación del cuerpo humano y analizar cómo las comunidades prehispánicas construían y expresaban las identidades dentro de sus contextos sociales y culturales.

El recorrido busca mostrar que las formas de entender la identidad han variado a lo largo del tiempo y que las sociedades antiguas desarrollaron concepciones propias sobre el papel de las personas dentro de la comunidad. Desde la antropología, estas expresiones permiten comprender que elementos como la edad, la ocupación, el parentesco, el prestigio o la participación en ceremonias también contribuían a definir la identidad de los individuos.

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La actividad también propone analizar cómo las nociones contemporáneas sobre género e identidad pueden dialogar con los hallazgos arqueológicos y antropológicos.

A partir de estas evidencias, el museo plantea una reflexión sobre la diversidad como una característica presente en distintas sociedades y momentos históricos.

Así se busca acercar al público a la riqueza cultural de la Huasteca y promover una lectura del patrimonio arqueológico que incorpore perspectivas relacionadas con la historia social, la identidad y la diversidad humana.

Las personas interesadas en participar deberán realizar un registro previo mediante el correo electrónico direccion_mrp@inah.gob.mx.