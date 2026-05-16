Recorridos en el M. Cossío

El Museo Francisco Cossío realizara una serie de recorridos guiados e inaugura la exposición Conversaciones a destiempo, del artista plástico José Luis Ramírez.

Los recorridos guiados permitirán al público conocer tanto las salas permanentes y temporales del museo como la historia del inmueble y sus características arquitectónicas. Las visitas se llevarán a cabo este sábado 16 de mayo a las 11:00 y 16:00 horas, mientras que el domingo 17 se realizará un último recorrido a las 11:00 horas.

La programación coincide con la celebración internacional impulsada por el Consejo Internacional de Museos, que este año lleva por lema "Museos uniendo un mundo dividido", una consigna enfocada en pensar estos espacios como puntos de encuentro social y cultural.

Además de los recorridos, se encuentra recién inaugurada la exposición Conversaciones a destiempo en la Sala Potosina del recinto. La muestra reúne obra producida por José Luis Ramírez a lo largo de 26 años de trayectoria y cuenta con la participación de las artistas invitadas Fernanda Morales y Patricia Aguirre, ambas originarias de Durango.

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La exposición recorre distintas etapas del trabajo de Ramírez y plantea una revisión de temas como la memoria, la identidad y la vida cotidiana. Su obra mezcla elementos del realismo con trazos cercanos al dibujo infantil.