Roma cobra entrada en Fontana de Trevi a turistas

ROMA, Italia, febrero 1 (ANSA/EL UNIVERSAL).- La emblemática Fontana de Trevi en Roma comenzará a cobrar una tarifa de entrada para turistas y los no residentes desde el 2 de febrero, aunque con un día de retraso respecto a lo anunciado.

Desde este lunes, el Campidoglio implementará un nuevo sistema tarifario que estipula un costo de dos euros por el acceso controlado al área frente a la fuente.

El billete será requerido de lunes a viernes de 11:30 a 22 horas, y durante los fines de semana de 9 a 22, con el último ingreso permitido a las 21 horas. De manera excepcional, en el primer día de apertura, el horario será de 9 a 22, según indicó el Campidoglio.

El acceso seguirá siendo gratuito para los residentes de Roma y la Ciudad Metropolitana, quienes deberán presentar un documento de identidad. También están exentos de pago las personas con discapacidad y su acompañante, los menores de seis años y las guías turísticas.

La Fontana, construida bajo el mandato del Papa Clemente XII y diseñada por Nicola Salvi, permanecerá visible de manera gratuita para todos después de las 22 horas. Esta medida llega tras un período de prueba de un año que atrajo más de 10 millones de visitantes, con cifras que alcanzaron los 70.000 accesos en días pico.

A partir del 3 de febrero, la entrada a cinco monumentos y museos que antes eran gratuitos estará disponible por cinco euros: la Villa de Majencio, el Museo Napoleónico, el Museo de Escultura Antigua Giovanni Barracco, el Museo Carlo Bilotti y el Museo Pietro Canonica. Al mismo tiempo, los museos y sitios Capitolinos seguirán siendo gratuitos para todos los residentes y estudiantes de Roma y sus alrededores.

La nueva medida suscitó críticas. Rachele Mussolini, representante de Forza Italia (FI) en el Campidoglio, la calificó de "ilógica" y en contraposición a las políticas de otras capitales europeas.

La asociación Assoturismo de Roma y Lazio también expresó su desaprobación, afirmando que el sistema de pago "mercantiliza lo inmercante".

El Campidoglio informó que las modificaciones en el acceso buscan proteger el perímetro bajo de la fuente y regular las filas. La instalación se describe como "completamente reversible" gracias al uso de placas de anclaje.

El tiempo dirá si esta transformación en la gestión de uno de los sitios más visitados del mundo impactará positivamente o negativamente en el turismo de la capital italiana.