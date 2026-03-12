Smithsonian retira pieza de barco negrero São José en Washington

WASHINGTON (AP) — Una exposición en uno de los museos Smithsonian sobre el viaje marítimo que millones de africanos fueron obligados a realizar por el Atlántico hacia la esclavitud en las Américas cambiará en los próximos días, cuando un vestigio de uno de los primeros barcos negreros hundidos que se han recuperado sea retirado de la exhibición en Washington.

Smithsonian retira pieza de barco negrero São José

El Museo Nacional de Historia y Cultura Afroestadounidenses informó que una pieza de madera del barco negrero São José-Paquete de África, expuesta en su muestra "Slavery and Freedom" ("Esclavitud y libertad"), pronto será preparada para volver a su museo de origen en Sudáfrica.

La pieza de madera, de 15 kilogramos (33 libras), ha estado expuesta de forma destacada —aparentemente suspendida sobre un vacío oscuro, con un lastre a su lado— como parte de un acuerdo de préstamo al museo desde su apertura en 2016. El acuerdo, revisado por The Associated Press, fue inicialmente de cinco años y luego se amplió otros cinco en 2021, con vencimiento el 1 de julio.

El vestigio del barco será uno de los varios objetos que se enviarán de vuelta a los Iziko Museums of South Africa más adelante este año. Debido a su naturaleza delicada, debe construirse una caja especial para su transporte.

Otros objetos del barco, incluidos los lastres que servían como contrapesos para la carga humana, permanecerán en exhibición y serán devueltos a Sudáfrica dentro de dos años. Un manifiesto de la carga del barco reemplazará la pieza de madera.

El último día en que los visitantes del museo podrán ver la pieza de madera es el 22 de marzo.

Recuperación y significado histórico del São José

Una reliquia del comercio transatlántico de esclavos recuperada en 2015

El São José, una embarcación portuguesa con destino a Brasil que transportaba a más de 400 cautivos de Mozambique, chocó con una roca y se hundió en diciembre de 1794 frente a la costa de Ciudad del Cabo, Sudáfrica. La mitad de las personas a bordo murió. Los sobrevivientes fueron revendidos como esclavos en el Cabo Occidental, según el Smithsonian.

Recuperado en 2015, el barco fue identificado y estudiado a través del Slave Wrecks Project, una red internacional de instituciones que confirmó su vinculación con el comercio transatlántico de esclavos. La embarcación es uno de los primeros restos recuperados conocidos de un barco de este tipo, en los que murieron africanos esclavizados.

La pieza del São José se encuentra en el nivel público inferior del museo y forma parte de la exposición más amplia "Slavery and Freedom", que se centra en el comercio de esclavos, incluidos los barcos y las condiciones de transporte, así como en artefactos, como grilletes.

La exposición aborda el Pasaje Medio, una parte especialmente difícil del cruce del océano Atlántico en la que muchos de los cautivos murieron. Aunque no existe un conteo exacto, la cifra de personas que perecieron durante el viaje se cuenta por millones, según Paul Gardullo, subdirector de historia del Museo Nacional de Historia y Cultura Afroestadounidenses.

Los cambios en la exposición no se relacionan con la revisión del museo por parte de Trump

La modificación de la exposición sobre la esclavitud ocurre en un momento en que se examina con lupa cualquier cambio relacionado con la historia y la narrativa estadounidense en parques federales, museos u otros espacios públicos. El gobierno del presidente Donald Trump se ha centrado en mostrar a Estados Unidos bajo una luz favorable mientras el país se prepara para celebrar el 250mo aniversario de la firma de la Declaración de Independencia.

Las exhibiciones, exposiciones y la programación de varios museos Smithsonian están bajo revisión como parte de una orden ejecutiva firmada por el presidente republicano en marzo de 2025, titulada "Restoring Truth and Sanity to American History" ("Restaurar la verdad y la cordura en la historia estadounidense"). El Museo Nacional de Historia y Cultura Afroestadounidenses es una de las instituciones mencionadas en la orden.

Michelle Commander, subdirectora del museo, dijo a la AP que el cambio en la exposición está totalmente relacionado con el acuerdo de préstamo, aunque comprendía que el momento podría generar preguntas.

"Por eso somos transparentes en este momento, porque somos conscientes de que existen ese tipo de preguntas", señaló Commander. "Pero, como hemos dicho, esto tiene que ver realmente con las necesidades de conservación de ese objeto".

Como parte del préstamo, explicó Gardullo, el gobierno sudafricano cuenta con una sólida ley de patrimonio cultural que establece cómo se tratan sus artefactos y materiales históricos y por cuánto tiempo pueden prestarse.

"Los materiales de madera son más frágiles y necesitan un cuidado un poco más esmerado", indicó.

"Extraordinariamente poderoso"

Visitantes recientes del Museo Nacional de Historia y Cultura Afroestadounidenses hablaron del impacto de la exhibición con la madera del barco negrero, sin saber que sería modificada en breve.

Las personas forman filas para entrar a la oscurecida galería, titulada Middle Passage ("Pasaje Medio"), donde se percibe solemnidad mientras la gente observa el espacio oscuro en el que se encuentra la pieza de madera junto a un lastre del barco. La naturaleza tangible de la exposición la saca de los libros de texto y la lleva a la realidad, comentó Krystina Hernandez, quien estaba allí como acompañante de los condiscípulos de su hijo de 7 años.

Anehtra Reynolds, del norte de Virginia, se emocionó al salir del área. Dijo que la presentación, incluidos los artefactos y la oscuridad de la galería, le dio un "pedazo de lo que ellos sintieron en cuanto a su sufrimiento".

"Creo que había un letrero ahí dentro que mencionaba que hubo algunos esclavos que se dejaron morir de hambre con la esperanza de que, cuando murieran, regresarían a su tierra", señaló.

Jim Carnes, que viajó a Washington desde Birmingham, Alabama, para visitar a su familia dijo que conocía gran parte de la información porque ha trabajado en educación sobre derechos civiles en Birmingham y Montgomery, dos lugares centrales en la historia de los derechos civiles del país.

"Los artefactos son extraordinariamente poderosos", afirmó, y añadió que se va con tristeza y enojo, no solo por las condiciones de las personas esclavizadas, sino por el actual impulso del gobierno federal para "negar que esto haya ocurrido".

Jorge Carvajal, originario de Colombia, pero residente con su esposa en el sur de Florida, dijo que ver la exposición acalló los estereotipos, especialmente el de que las personas negras están enojadas sin razón.

"Empatía, eso es lo que quiero decir. Esto ayudará a que la gente empatice mucho más. Es decir, al menos eso esperaría", expresó.

Commander dijo que el personal del museo trabajará para asegurarse de que la exposición siga teniendo el mismo impacto con los artefactos y exhibiciones restantes.

"La historia no se va del museo porque esta pieza de madera vaya a ser devuelta a sus propietarios", concluyó.