VIAJAR, BEBER Y MIRAR

Septiembre abre sus puertas con un mosaico de aromas, sabores y expresiones culturales que invitan a viajar más allá de nuestras fronteras. El final del verano en Europa se viste de uvas recién cortadas, calles llenas de música y grandes estrenos de cine. Entre las muchas opciones, tres celebraciones de vendimia y dos festivales culturales destacan como imperdibles para quienes buscan experiencias auténticas.

En Jerez de la Frontera, España, la Fiesta de la Vendimia se extiende del 30 de agosto al 14 de septiembre con casi un centenar de actividades. El momento más simbólico es la Pisa de la Uva frente a la catedral, donde los racimos se transforman en el primer mosto de la temporada. La ciudad se llena de flamenco, catas de vino, exposiciones y conciertos, consolidando a esta fiesta como un referente cultural de interés internacional. Más al norte, en Logroño, La Rioja, la vendimia coincide con las fiestas de San Mateo, del 20 al 26 de septiembre. Allí, la tradición une el pisado de uvas en la Plaza del Mercado con desfiles, fuegos artificiales y un ambiente festivo que rinde homenaje a la tierra que da algunos de los vinos más reconocidos del mundo. Por su parte, en Poboleda, Priorat, la vendimia recupera la esencia más artesanal. El primer sábado de septiembre, los asistentes participan en la cosecha manual al amanecer, pisan la uva en cubas de madera y disfrutan de un mercado local acompañado de música folklórica, una inmersión directa en la vida rural catalana, lejos del bullicio turístico.

Pero septiembre no es solo tiempo de vino. La cultura también toma protagonismo con dos encuentros de relevancia mundial. En San Sebastián, el prestigioso Festival Internacional de Cine celebra su edición número 73 del 19 al 27 de septiembre. Actores, directores y cinéfilos de todo el mundo se dan cita en esta ciudad costera para aplaudir estrenos internacionales y descubrir nuevas joyas del séptimo arte. El máximo galardón, la Concha de Oro, es símbolo de prestigio en la industria. Mientras tanto, en Lisboa se abre paso el MOTELX, Festival Internacional de Cine de Terror. Dedicado al género fantástico y al horror, este evento combina proyecciones con talleres, encuentros con directores y actividades paralelas que hacen de la capital portuguesa un punto de encuentro para fanáticos y especialistas de lo inquietante.

Ya sea en las plazas empedradas de Jerez, entre los viñedos riojanos, en los caminos de tierra del Priorat o frente al mar Cantábrico en San Sebastián, septiembre ofrece al viajero la posibilidad de vivir experiencias únicas. El vino, la cultura y el cine se convierten en la mejor excusa para redescubrir Europa desde una mirada que combina tradición y modernidad. Más que un destino, septiembre es un viaje en sí mismo: un mes que invita a celebrar la vida, a brindar por la cosecha y a dejarse llevar por la emoción de los grandes festivales

