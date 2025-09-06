logo pulso
¡ADIÓS A LA SOLTERÍA!

COMPARTE FELICIDAD EN LA VÍSPERA DE SU BODA

Por Maru Bustos PULSO

Septiembre 06, 2025 03:00 a.m.
A

Cuando Sofía de la Garza SantosCoy y David Emanuel Ress Briones se hicieron novios, sabía que algún día su amor los llevaría al altar.

Así, la felicidad se refleja en sus rostros, con el optimismo que tienen por formar una familia.

Cumplirán su anhelo este próximo sábado 13 de septiembre, cuando se den el “sí acepto” en la ceremonia que se efectuará en la Basílica Menor del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe.

En la cálida despedida que le ofrecieron a la futura novia Alicia Torres de Ress, Paty y Erika Ress Torres y Paty Vilet de Ress, las asistentes le expresaron el afecto y cariño que le tienen.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A la felicidad de la futura novia se sumaron su mamá María Elena Santos coy y su hermana Elena de la Garza Santos coy, su abuelita Antonia Zavala y María de la Paz Briones de Ress, mamá de su prometido.

Al igual, estuvieron a desearle éxito y prosperidad en su matrimonio, familia y amistades cercanas.

El festejo transcurrió en medio de las sorpresas y un agradable ambiente.

Eso sí, ¡gran felicidad!

