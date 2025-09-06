Instalan puestos de adornos patrios

RIOVERDE.- En la plaza principal se instalaron varios puestos de venta de trajes típicos alusivos a las fiestas patrias, los puestos estarán durante varios días y se retirarán el 15 de septiembre.

Yajaira Segura dio a conocer que está por celebrarse el 215 Aniversario de la Independencia de México y ya se instalaron vendedores que ofertan diversos artículos alusivos a esta fecha tan importante para México.

Ya se tienen a la venta desde vestuarios para todas las edades, que tienen un costo de 120 pesos, los vestidos tricolores y otro tipo de adornos para celebrar las fiestas patrias.

En cuanto al atuendo de niños, no podrá faltar la camisa de gallos, el caporal y el de manta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los precios son accesibles hasta 250 pesos, los productos provienen del Estado de México.

También se tiene a la venta diademas y moños tricolores, enfatizó.

Las ventas hasta el momento están tranquilas, pero se espera repunten con el paso de los días, ya que solo tienen permitido estar instalados en la plaza hasta el 15 de septiembre.